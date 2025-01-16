Kitaplara ücret ödenmeyecek! MEB özel okulları uyardı, ağır cezası var

Milli eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk olarak geçen yıl yönetmelik düzenlemesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı. Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e konuya ilişkin yeni madde daha eklendiği belirtilen açıklamada, mevzuata eklenen yeni hüküm doğrultusunda özel okullar tarafından velilerden "ders kitabı" adı altında herhangi bir ücret alınamayacağı kaydedildi. Yeni düzenlemenin Bakanlık onaylı ders kitaplarının tüm eğitim kademelerinde ücretsiz dağıtılması esasına dayandığı, mevzuattaki yeniliğin en önemli amacının ise Bakanlık denetiminden geçmeyen kitapların neden olabileceği yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek olduğu aktarıldı.

"DERS KİTABI" İÇİN ÜCRET ALINIP ALINMADIĞI DENETLENECEK



Öte yandan, mevzuat gereği derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması ve ders kitabı için ücret talep etmeme konusunda özel okulların kurucularının, kurucu temsilcilerinin ve müdürlerinin de çeşitli sorumlulukları bulunuyor.



2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren sınıflarda okutulan ders kitaplarının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden kontrole tabi tutulacak özel okullar, gelecek dönemden itibaren "ders kitabı" için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek.



CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANABİLECEK



MEB, gelecek eğitim öğretim yılında da talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz göndermeyi sürdürecek.



Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarını kullanmayan ya da "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanabilecek.



Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.