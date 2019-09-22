2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren kadın hakim hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.ı.
35 yaşındaki ünlü oyuncu Tatlıtuğ, geçtiğimiz perşembe günü Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. İddiaya göre, duruşma sonrasında Anadolu Adliyesi’nde görevli başka bir kadın hakim ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirdi. Ardından çektirdiği fotoğrafı ‘Perşembe’nin sürprizi’ açıklamasıyla WhatsApp hesabında paylaştı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf büyük tepki topladı.
HSK İNCELEME BAŞLATTI
Bunun üzerine HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz twitter hesabından açıklama yaparak, “Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verdi.
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA
Kıvanç Tatlıtuğ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim" ifadelerini kullandı.