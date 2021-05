Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak (Başvuru nereden yapılır? Başvuru şartları neler?)

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde 19 personel alımı yapacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak.

Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri, kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.





KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu İŞKUR üzerinden yapılacak.



Genel Müdürlük daimi işçileri KPSS puanı ile alacak.



Alım yapılacak kadrolar için ilanlar, Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak.

Peki kıyı emniyeti işçi alımı başvuru şartları nelerdir?



İKİNCİ KAPTAN İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI



- Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Güverte/Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.



- En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.



- Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.



- Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.



- Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.



- Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.



- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.



- Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.



İKİNCİ MÜHENDİS BAŞVURU ŞARTLARI



- Denizcilik Fakültesi, Yüksek Denizcilik Okulu, Deniz Harp Okulu ve üniversitelerin Makine Bölümü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.



- En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.



- Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.



- Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.



- Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.



- Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.



- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.



- Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır



MİMAR BAŞVURU ŞARTLARI

- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.



- Restorasyon uygulamalarında en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu hizmet belgesi ve SGK hizmet dökümü ile belgelemek.



- Auto CAD, MS Office programlarına hakim olmak.



- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.



- İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.



- Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.



- Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.



- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.



- Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.





İÇ DENETÇİ BAŞVURU ŞARTLARI



- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt

dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birinden mezun olmak.



- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden en az 60 (Altmış) ve daha üzeri puan almak.



- Kamu İç Denetçi Sertifikası, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certification in Control Self-Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), CFSA (Certified Financial Services Auditor), CRMA (Certification in Risk Management Assurance) sertifikalardan birine sahip olmak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan sahip oldukları sertifika istenecektir.)



- En az beş hizmet yılını doldurmuş olmak (Bu sürenin hesaplanmasında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/C maddesinde belirtilen kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet süreleri ile ilgili belgeler istenecektir.)



- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.)



- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)



- İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak.



- Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak. (İşe girmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)



- Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.



- Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.



- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.



- Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENDİ