Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı yapacak: Başvurular nasıl yapılacak? Branş dağılımı hakkında ayrıntılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 44 personel alacak.



Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 44 daimi işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak.



BRANŞ DAĞILIMI HAKKINDA



İşçilerden üçü 2. Kaptan, beşi 2. Mühendis, 10'u gemici, 10'u yağcı ve 16'sı deniz trafik, operatörü olarak işe alınacak.



Nihai listelerin ulaşmasını takiben İŞKUR tarafından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

SINAV HAKKINDA



Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri,saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.



a-) Sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.



• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)



• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)



• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)



•Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü

sınav puanı aritmetik ortalaması olacaktır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde Uzakyol Kaptan yeterlilik belgesinin eskilik tarihi dikkate alınacaktır. Sınav sonuçları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası, “Haberler ve Duyurular” (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.