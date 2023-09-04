Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 76 işçi alacak (Başvuru nasıl yapılacak?)

İŞÇİ ALIMI İLANININ AYRINTILARI

https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/ adresinden paylaşılan ilanda; "09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ekli dosyada belirtilen sayıda ve unvanda personel alınacaktır.



Aşağıda belirtilen personel alımına dair ilan 4-8 EYLÜL 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sayfası duyurular bölümünde ilan edilmiştir.



İlanda belirtilen şartlara sahip adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen ya da Türkiye İş Kurumu web sayfasına elektronik ortamda yapabileceklerdir.



Genel Müdürlüğümüze yapılan başvuruların geçerliliği bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.