Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) 44 işçi alacak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), tahsiliye personeli, mühendis, büro personeli, deniz tarifi operatörü olmak üzere 44 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 14 aralık 2022 olarak açıklandı. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları neler? KEGM başvuruları nasıl yapılacak?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) 44 işçi alacak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere daimi statüsünde 44 personel alınacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 44 daimi işçi alımına ilişkin başvurular, İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak. İŞKUR ilanında son başvuru tarihi 23 Aralık olarak belirtildi.Nihai listelerin ulaşmasını takiben sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.

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