Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 kişi istihdam edecek. İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebilecek.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



Başvurular, 21 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.



MÜLAKAT TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL



Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.