Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 206 işçi alınacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsünde 21 ikinci kaptan, 21 ikinci mühendis, 10 kılavuz kaptan, 1 mühendis, 4 büro personeli, 19 tekniker, 2 veri giriş operatörü, 2 gözcü muhabereci, 10 tahlisiyeci, 71 gemici ve 45 yağcı olmak üzere 206 personel alınacak. Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 kişi istihdam edecek. İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Başvurular, 21 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.
MÜLAKAT TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- İşkur
- Resmi Gazete
- Personel Alımı