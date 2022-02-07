Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 33 daimi işçi alınacak

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 16:07
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 33 daimi işçi alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.
Nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün personel alımı, deniz trafik operatörü, ikinci kaptan, büro personeli ve mühendis istihdamını kapsıyor.
KPSS ŞARTI VAR MI?
Söz konusu ilana Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan 60 puan ve üzeri almış olanlar başvurabiliyor.
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