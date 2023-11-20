Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 95 personel istihdam edecek. Kurumun, Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde alınacak. İlana başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. İşte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı hakkında son bilgiler...

Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Kıyı Emniyetine 95 alınacak. Bu kapsamda, ikinci kaptan, mühendis, ikinci mühendis, deniz trafik operatörü, avukat, büro personeli, gözcü-muhabereci, elektrik zabiti, tekniker, gemici, yağcı alımı gerçekleştirilecek.

95 işçinin alımına ilişkin detaylar İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden yayımlanacak.

Nihai listelerin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...