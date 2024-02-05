Kıyı Emniyetine personel alınacak! İşte başvuru şartları

İlana başvurular, 9 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. 12 personelin alımına ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yer alıyor.



Kasım 2023'te yayımlanan 15 kişilik ilana Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmamış ve 3 aday işe alınmıştı. 12 kişi için yayımlanan yeni ilan kapsamında bu kez alım için KPSS puanı şartı aranmayacak.