Kıymalı yemek 25 öğrenciyi hastanelik etti

Iğdır'da bir lisede yatılı eğitim gören 25 öğrenci, kıymalı yemek yedikten sonra zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kıymalı yemek 25 öğrenciyi hastanelik etti

Özgür Mahallesi'ndeki Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı eğitim gören öğrencilerde sabah saatlerinde mide bulantısı şikayeti başladı.

Okul yönetimi tarafından çağrılan ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

TABURCU EDİLDİLER

Dün akşam yemekte kıymalı yemek yediklerini belirten öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavileri tamamlanan öğrenciler, taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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