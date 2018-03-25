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Kız arkadaş cinayetinde tutuklama

Anadolu Ajansı, DHA

Türkiye
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Adana'da kız arkadaş meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada, 15 yaşındaki Taner Salman'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Adana'da çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi

- Seyhan ilçesinde 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Adana'da 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde önceki gün Taner Salman'ı (15) boynundan bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ö.T'nin (16) Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Ö.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KIZ ARKADAŞ KAVGASI

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 80. Yıl İlkokulu yakınında 23 Mart'ta boynundan bıçakla yaralanan Salman, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Ö.T. gözaltına alınmıştı.

Cinayetle sonuçlanan kavganın kız arkadaş meselesi yüzünden çıktığı iddia edilmişti.

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