Kız arkadaşı ile taksi sürücüsünü rehin aldı. Saldırganların yakalanma anı kamerada

POMPALI TÜFEKLE POLİSLERE ATEŞ AÇILDI

Mahallede polis ekipleri tarafından önleri kesilen şüpheliler, pompalı tüfekle ticari taksinin içerisinden ateş açtı. Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. yakalanırken, rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

OLAY ANI KAMERDA

Öte yandan şüphelilerin gözaltına alınma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin havaya ateş açtığı ve şüphelileri gözaltına aldığı görülürken, bazı vatandaşların panik anları kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.