Kız arkadaşı ile tartışırken müdahale eden kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Sokaktaki diğer kişiler de Vahit Y.'nin üzerine atlayarak silahı aldı. Olay sırasında Özer Ç. ve Vahit Y. yaralandı. Arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Kendi silahı ile vurulan Vahit Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Özer Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.