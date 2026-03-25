Kız arkadaşına büyü yaptırmak istedi, 500 bin lirasını kaptırdı
25.03.2026 13:06
Polis dolandırıcılık şüphelisini arıyor.
Trabzon'da kız arkadaşına büyü yaptırmak isteyen bir kişi 500 bin lira dolandırıldı.
Ortahisar ilçesinde yaşayan B.T. (21), sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişi ile kız arkadaşına büyü yaptırmak amacıyla anlaştı.
Banka hesabına 495 bin 600 lira gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayan B.T, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.
POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
B.T'nin şikayeti üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.