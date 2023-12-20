Kız arkadaşına çarpan adamı uyardı, başından bıçaklandı

İstanbul Avcılar’da bir kişi başından bıçaklandı.



Olay, dün saat 18.30 sıralarında Üniversite Mahallesi’ndeki Zambak Sokak’ta meydana geldi. Bir genç lokantada yemek yedikten sonra kız arkadaşıyla dışarı çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen ve alkollü olduğu iddia edilen kişi, erkek arkadaşıyla yürüyen kadına çarptı. Gencin uyarıda bulunmasının ardından ikili arasında tartışma başladı.



Tartışma sırasında saldırgan, elindeki bıçakla gence saldırdı. Bıçaklı saldırıda başından yaralanan gence ilk müdahale kız arkadaşı ve çevredekiler tarafından yapıldı. Başından bıçaklanan genç olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkolllü olduğu iddia edilen saldırgan ise, yoldan geçen bir minibüse binerek kaçtı.



Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.