Kız arkadaşına çarpan aracı yaktı

Adana'nın Kozan ilçesinde 16 Aralık akşamı 01 RE 069 plakalı otomobil sürücüsü Musa A., yolun karşısına geçmeye çalışan 1’i çocuk 3 kişiye çarpmıştı. Musa A.'nın kaza sonrası sanayiye bıraktığı aracı kundaklanmıştı.

Alevlerin sıçraması ile iş yerindeki toplam 6 araç da yangında zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan K.Ç, T.S. ve E.U., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından Kozan Adliyesi'ne getirildi.

Kız arkadaşına araba çarptığı için kaza yapan aracı yaktığı iddia edilen E.U. tutuklanırken, T.S. ve K.Ç adli kontrolle serbest bırakıldı.