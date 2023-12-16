Kız arkadaşına çarpan otomobili kundakladı: 8 araç zarar gördü

Adana Kozan Sanayi Sitesi’nde dün gece bir kaportacının önünde park halindeki Musa A.'ya ait otomobilden alevlerin yükseldiğini gören bekçinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede çevredeki otomobillere sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak kundaklanan otomobil ile hemen yanındaki başka bir otomobil tamamen yandı.

Yangının sıçradığı diğer 6 otomobilde de hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaralamalı trafik kazasına karıştığı için otomobili kundakladığı belirlenen E.U., gözaltına alındı.

