Kız arkadaşına laf atanla kavga etti, bıçaklandı
Bursa'da iddiaya göre kız arkadaşına laf atan bir kişiyle kavga eden genç, bıçakla yaralandı.
Bursa'da bir kişi kız arkadaşına laf atan kişi tarafından bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, İnegöl'deki Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde yaşandı.
A.Y. isimli genç, kız arkadaşı ile yürüdüğü sırada iddiaya göre Y.K. (26), A.Y.'nin kız arkadaşına laf attı.
Duruma sinirlenen A.Y., Y.K. ile tartışmaya girdi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. üzerinde bulunan bıçakla A.Y.'yi kolundan yaraladı.
Kanlar içinde kalan genci gören arkadaşları Y.K.'yi kovalamaya başladı.
Cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye sığınan saldırgan, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gözaltına aldı.
Yaralı genç ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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