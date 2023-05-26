Kız arkadaşına mesaj atan lastikçiyi öldürdü

Çağlar K., kız arkadaşı ile birlikte konuşmak için lastikçi dükkanına gitti.

Burada Hüseyin E. ile tartışan Çağlar K., tabancayla şahsı belinden yaraladı.

2 çocuk babası Hüseyin E., kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

YAKALANDILAR



Olay yerinden kaçan Çağlar K. ve kız arkadaşı Selda U. ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Çağlar K. ve Selda U., bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.