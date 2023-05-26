Kız arkadaşına mesaj atan lastikçiyi öldürdü

Samsun'da bir kişi, kız arkadaşına sosyal medya üzerinden "Tanışalım" yazan 2 çocuk babası lastikçiyi iş yerine giderek tabancayla öldürdü. Zanlı ve kız arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Kız arkadaşına mesaj atan lastikçiyi öldürdü

'un Canik ilçesinde Çağlar K., kız arkadaşına sosyal medya üzerinden "Tanışalım" yazan lastikçiyi öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Selda U. (32) sanayi sitesinde Hüseyin E.'nin (32) çalıştığı lastikçi dükkanına giderek aracının lastiğini tamir ettirdi.

Genç kadın Instagram hesabında lastikçi dükkanını etiketleyip teşekkür etti. İddiaya göre lastikçi çalışanı Hüseyin E., genç kadına "Tanışalım" şeklinde mesaj yazdı.

Selda U.'nun erkek arkadaşı Çağlar K. (28), Hüseyin E.'nin sosyal medya üzerinden kız arkadaşına attığı mesajı görünce tepki gösterip Selda U. ile tartıştı.

Kız arkadaşına mesaj atan lastikçiyi öldürdü - 1

Çağlar K., kız arkadaşı ile birlikte konuşmak için lastikçi dükkanına gitti.

Burada Hüseyin E. ile tartışan Çağlar K., tabancayla şahsı belinden yaraladı.

2 çocuk babası Hüseyin E., kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

YAKALANDILAR

Olay yerinden kaçan Çağlar K. ve kız arkadaşı Selda U. ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Çağlar K. ve Selda U., bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

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