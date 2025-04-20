Kız arkadaşına yan baktığı için bıçakla saldırdı

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki bir pastanede Eren A., yan masada oturan Ö.A.’yı kız arkadaşına baktığı bahanesiyle dışarı çağırdı.



Konuşmaya başlayan Eren A. ve Ö.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Eren A. belinden çıkardığı bıçakla Ö.A.’yı sağ kol bileğinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olaya ilişkin çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Eren A.’yı yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Eren A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.