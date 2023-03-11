Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde genç kadın, erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından taksiyle kaçan ve polis ekiplerinin takibiyle durdurulan zanlı, aynı silahla intihar etti.

Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

'nın Altındağ ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi daha sonra etti.

Alınan bilgiye göre, Gülpınar Mahallesi'nde Gaye Güven'in (24), bulunduğu daireye gelen erkek arkadaşı Yiğit B, kapıyı açan Güven'in başına silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kız arkadaşını öldürüp intihar etti - 1

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler zanlının taksiyle kaçtığını belirleyerek takibe aldı.

Ekiplerce durdurulan takside bulunan Yiğit B, tabancayla intihar etti.

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