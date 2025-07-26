Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Denizli'de iş çıkışı Serinhisar Orta mahallesindeki evine dönen Cennet Ö., eşi Ali Ö'yü iple asılı halde, Nurcan Ö'yü ise yerde hareketsiz şekilde görünce durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri Ali Ö.'nün, arkadaşı olduğu belirtilen Nurcan Ö.'yü bıçakla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından iki ceset, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​