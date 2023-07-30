Kız arkadaşını öldürüp intihara kalkıştı

Antalya'da sokakta tartıştığı kız arkadaşını tabancayla başından vurarak öldüren kişi, 300 metre uzaklaştıktan sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.

Kız arkadaşını öldürüp intihara kalkıştı

'nın Kepez ilçesinde, iddiaya göre yolda kız arkadaşı Merve Girişmek (25) ile karşılaşan Batuhan C. (23), bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan C., yanında getirdiği tabancayla Merve Girişmek'in başına ateş etti.

Olay, Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Kız arkadaşını öldürüp intihara kalkıştı - 1

Yaya olarak kaçan Batuhan C., 300 metre ilerideki 6864 Sokak'ta da aynı tabanca ile kendi başına ateş açtı.

Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Merve Girişmek ile Batuhan C.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Merve Girişmek hayatını kaybetti, Batuhan C. ise ameliyata alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri, iki olay yerinde çalışma gerçekleştirdi. Batuhan C.'nin kendisini vurduğu yerde bulunan bir tabanca ve boş kovana el konuldu. Soruşturma başlatıldı.

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