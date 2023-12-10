Kız arkadaşını silahla yaraladı: Aynı silahla intihar etti

Ankara'da tartıştığı kız arkadaşı Hamide C.'yi silahla yaralayan Kenan Ç. intihar etti. Boğazından yaralanan Hamide C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kız arkadaşını silahla yaraladı: Aynı silahla intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Kenan Ç. ile Hamide C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Ç., kız arkadaşı Hamide C.'ye silahla ateş etti.

Kurşunun isabet ettiği Hamide C. boğazından yaralandı, Kenan Ç. ise aynı tabanca ile intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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