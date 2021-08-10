Kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

İstanbul Kağıthane'de tartıştığı kız arkadaşını sokakta bıçakla yaralayan saldırgan, kısa sürede yakalandı. Zanlı, kız arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.

İHA - NTV Haber 10.08.2021 - 10:50

Kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

İstanbul'da 26 yaşındaki Kübra S., taksi şoförlüğü yapan erkek arkadaşı Soner B. ile sokakta yürürken aralarında tartışma çıktı.

Kağıthane ilçesinde meydana gelen olayda Kübra S.'yi bıçakla karnından yaralayan Soner B., daha sonra kaçtı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BIÇAKLANDI ŞİKAYETÇİ OLMADI

Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı kısa sürede yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Soner B. genç kadının şikayetçi olmaması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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