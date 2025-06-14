Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini silahla vurdu

Karaman'da Ali T. isimli kişi, iddiaya göre arkadaşı Necati A. ile birlikte saat 00.45 sıralarında kız arkadaşının Mümine Hatun Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.

Ali T., burada kız arkadaşının babası Hüseyin Göktaş (54) ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş (32) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından Ali T., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfek ile kız arkadaşının babasına ve ağabeyine ateş açıp kaçtı.

Hüseyin Göktaş ve Mehmet Ali Göktaş kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞABEYİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Mehmet Ali Göktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.