Kız arkadaşının etrafında drift yapan sürücüye tepki

Ordu'da kimliği belirsiz bir sürücü, plakasını söktüğü otomobiliyle kız arkadaşının etrafında drift attı. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından, polis ekipleri sürücünün peşine düştü.

DHA 18.04.2021 - 16:53

Kız arkadaşının etrafında drift yapan sürücüye tepki

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Ordu'da kız arkadaşının etrafında drift yapan sürücü, sosyal medyada tepki topladı.

Ünye ilçesinde kapatılan eski çöplük alanı ile Çaybaşı ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda drift yaptı.

Ceza yememek için otomobilinin plakasını da söken sürücünün o anlarını, arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yanında bulunan kız arkadaşı yolun ortasında beklerken, aracıyla etrafında dönen sürücünün tehlikeli hareketlerine dair görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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