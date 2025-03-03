Kız arkadaşının evinde gördü, bıçaklayıp öldürdü
Konya'da Murat K. isimli kişi, sevgilisinin evinde karşılaştığı Arif Bozkurt'u çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.
Konya'nın Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde sabah saatlerinde Murat K. (31), sevgilisi G.C.'nin evinde Arif Bozkurt'la (38) karşılaşınca tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Murat K., Bozkurt'a bıçakla saldırıp yaraladı. Murat K. daha sonra kanlar içinde kalan Bozkurt'u, otomobiliyle Ulukışla Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Doktorlar, acil servise alınan Bozkurt'un öldüğünü belirledi. İhbar üzerine Murat K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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