Kız arkadaşının yanında dayak yedi: 2 kişiyi pompalı tüfekle vurdu

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Ferit Parkı'nda A.M.Ç. pompalı tüfekle A.T. (19) ve E.K.'yi (19) vurdu.



Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan hafif yaralanan A.T. ve E.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Yaralıların, polise verdiği ifadede, şüpheliyi tanımadıklarını söylediği ifade edildi.



DAYAK İDDİASI



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, A.M.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüpheli verdiği ifadede, iki kişinin kendisini kız arkadaşının yanında dövdüğünü, olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenildi.

