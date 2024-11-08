Kız arkadaşının yanında dayak yedi: 2 kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Samsun'da kendisini kız arkadaşının yanında dövdükleri iddiasıyla husumetli olduğu iki kişiyi pompalı tüfekle yaralayan A.M.Ç., gözaltına alındı.

Kız arkadaşının yanında dayak yedi: 2 kişiyi pompalı tüfekle vurdu

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Ferit Parkı'nda A.M.Ç. pompalı tüfekle A.T. (19) ve E.K.'yi (19) vurdu.

Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan hafif yaralanan A.T. ve E.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Yaralıların, polise verdiği ifadede, şüpheliyi tanımadıklarını söylediği ifade edildi.

İDDİASI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, A.M.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüpheli verdiği ifadede, iki kişinin kendisini kız arkadaşının yanında dövdüğünü, olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirttiği öğrenildi.

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