Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı: Gözünü kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde 4 kişi tarafından dövülen kişinin sağ gözü görme yetisini kaybetti, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.



3 Eylül'de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil kenarında bir parkta oturan Selahattin Yekta (40) kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.



Bu sırada olay yerinden geçen 4 kişi, Yekta’yı uyardıktan sonra dövdü.



Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Yekta'nın burada yapılan müdahalenin ardından tedavisine Ankara'da devam edildi.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Yaklaşık bir ay tedavi gören Yekta'nın sağ gözü, yapılan müdahalelere rağmen görme yetisini kaybetti.

İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu şüphelilerden E.U. (20) ve F.Y.Y'yi (18) yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.Y.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.



''BEN 'İŞİNİZE BAKIN' DEDİM, DİREKT DALDILAR''



Yekta, gazetecilere yaptığı açıklamada, gözünü kaybetmesinden dolayı diş teknisyenliği işini de kaybettiğini söyledi.



Olayın tesadüfen geliştiğini belirten Yekta, şöyle konuştu:

"Kız arkadaşımla sahilde oturuyordum. Bir şekilde kendi aramızda münakaşamız oldu. Bunu da diğer arkadaşlar herhalde yanlış anladılar. Benim üzerime geldiler. 'Ne oluyor?' falan diye. Ben de, 'İşinize bakın' dedim ve direkt daldılar. Çok fazla bir şey gelişmedi. Sonra kız arkadaşım, 'Size ne, biz kendi aramızda tartışıyoruz' dese de onlar vurmaya devam ettiler. Sonuç olarak gözümü kaybettim.''

"BU OLAY BENİM HAYATIMI BİTİRDİ"



Herhangi bir cisimle vurduklarını görmediğini aktaran Yekta, doktorların sert bir cisimle vurulduğunu söylediklerini kaydetti.



Emniyetin konu üzerinde ciddi bir şekilde durduğunu anlatan Yekta, "Birkaç kişiyi almışlar. Ben ilk bana vuran kişiyi gördüm, diğerlerini de kız arkadaşım biliyor. Ben daha önce hiç sabıkası olmayan biriyim, kız arkadaşımı da neden döveyim ki? Zaten kız arkadaşım da araya girdi olay sırasında. Kendisi de bir iki yumruk yedi. Ben diş teknisyeni bir vatandaşım. Bu olay benim hayatımı bitirdi'' dedi.