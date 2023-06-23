Kız arkadaşlarına laf atanı bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kişi, kız arkadaşlarına laf atanı öldürdü.
Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Zambak Sokak'ta 21 Haziran'da saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
Yalçın Çakıloğlu (21), Faruk K. (19) ve yanındaki kız arkadaşları G.D. (19), R.A. (20), Y.Ö. (16) ve H.Ç. (22) ile yolda yürürken yanlarından geçen Ramazan Kanbur (34), iddiaya göre arkadaş grubuna laf attı. Bunun üzerine tartışma çıktı.
Yalçın Çakıloğlu, elindeki bıçakla Ramazan Kanbur'u karnından ve boynundan yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kanbur, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olayın yaşandığı o anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olayın ardından arkadaşı Faruk K. ile kaçan Yalçın Çakıloğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından iki arkadaş, adliyeye çıkarıldı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Faruk K., adli kontrolle serbest kalırken, Yalçın Çakıloğlu mahkeme tarafından ''kasten adam öldürme suçu''ndan tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Çakıloğlu'nun ifadesinde, “Kız arkadaşlarımla Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyerek Mahallebaşı semtine kadar geldik. Kaldırımda yürürken kız arkadaşlarıma laf attı. Yaşanan tartışma sonrası elimdeki bıçağı kendimi savunmak amacıyla savurdum. Yaşananlardan dolayı pişmanım." dediği öğrenildi.
ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN 37 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Hayatını kaybeden Ramazan Kanbur'un ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
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