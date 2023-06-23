Kız arkadaşlarına laf atanı bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da bir genç, kız arkadaşlarına laf attığını iddia ettiği adamı karnından ve boynundan bıçakladı. Bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zanlının ise ifadesinde, "Yanımdaki kız arkadaşlarıma laf atıp, bize saldırdı. Kendimi savunmak için bıçağı savurdum, pişmanım." dediği öğrenildi.

Kız arkadaşlarına laf atanı bıçaklayarak öldürdü

'un Yakutiye ilçesinde bir kişi, kız arkadaşlarına laf atanı öldürdü.

Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Zambak Sokak'ta 21 Haziran'da saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Yalçın Çakıloğlu (21), Faruk K. (19) ve yanındaki kız arkadaşları G.D. (19), R.A. (20), Y.Ö. (16) ve H.Ç. (22) ile yolda yürürken yanlarından geçen Ramazan Kanbur (34), iddiaya göre arkadaş grubuna laf attı. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Yalçın Çakıloğlu, elindeki bıçakla Ramazan Kanbur'u karnından ve boynundan yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kanbur, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kız arkadaşlarına laf atanı bıçaklayarak öldürdü - 1

Olayın yaşandığı o anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayın ardından arkadaşı Faruk K. ile kaçan Yalçın Çakıloğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Kız arkadaşlarına laf atanı bıçaklayarak öldürdü - 2

Emniyetteki işlemlerin ardından iki arkadaş, adliyeye çıkarıldı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Faruk K., adli kontrolle serbest kalırken, Yalçın Çakıloğlu mahkeme tarafından ''kasten adam öldürme suçu''ndan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Çakıloğlu'nun ifadesinde, “Kız arkadaşlarımla Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyerek Mahallebaşı semtine kadar geldik. Kaldırımda yürürken kız arkadaşlarıma laf attı. Yaşanan tartışma sonrası elimdeki bıçağı kendimi savunmak amacıyla savurdum. Yaşananlardan dolayı pişmanım." dediği öğrenildi.

Kız arkadaşlarına laf atanı bıçaklayarak öldürdü - 3 Ramazan Kanbur

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN 37 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Hayatını kaybeden Ramazan Kanbur'un ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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