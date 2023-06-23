Kız arkadaşlarına laf atanı bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kişi, kız arkadaşlarına laf atanı öldürdü.

Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Zambak Sokak'ta 21 Haziran'da saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Yalçın Çakıloğlu (21), Faruk K. (19) ve yanındaki kız arkadaşları G.D. (19), R.A. (20), Y.Ö. (16) ve H.Ç. (22) ile yolda yürürken yanlarından geçen Ramazan Kanbur (34), iddiaya göre arkadaş grubuna laf attı. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Yalçın Çakıloğlu, elindeki bıçakla Ramazan Kanbur'u karnından ve boynundan yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kanbur, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.