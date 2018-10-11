Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki N.D. adlı kız çocuğunun, yaşadığı cinsel istismarı bir arkadaşına anlatmasıyla olay, dün polise bildirildi.



İhbar üzerine harekete geçen polis, olaya karışanlar hakkında gözaltı işlemi başlattı ve 1'i Türk 6'sı Suriyeli 7 kişi yakalayıp gözaltına alındı.

Olayın duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi.

Şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalığın kontrolden çıkma ihtimali üzerine Kale'ye Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AK Partili Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç, öfkeli kalabalıkla konuşup, sağduyulu davranmalarını istedi.



Gerginlik sürerken ilçedeki Suriyeli 30 aile güvenlik amacıyla tahliye edilerek, başka ilçelere götürüldü. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de olayların büyüme ihtimali üzerine güevinlik güçlerinin koordinasyonunu sağlamak için Kale'ye geldi.



7 KİŞİ TUTUKLANDI



Kalabalık adliye dışarıda beklerken, savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Tutuklanan 7 kişi geniş güvenlik önlemleri altında arka kapıdan çıkartılıp zırhlı araçlara bindirilerek cezaevine götürüldü. Cumhuriyet Savcısı kalabalığa 7 kişinin tutuklandığını ve cezaevine götürüldüklerini söylemesinin ardından vatandaşlar dağıldı.



YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Olayla ilgili olarak Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi.