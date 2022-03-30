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'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü göreve döndü

Bursa'da kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturması talimatı vermesinin ardından görevinden alınan okul müdürü Haydar Akın, 5 gün sonra yeniden görevine döndü.

Haberler - NTV Haber 30.03.2022 - 09:15

'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü göreve döndü

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'da ''harem selamlık'' talimatı veren okul müdürü görevine döndü.

Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın öğretmenlere resmi bir yazı göndererek, tüm sınıflardaki oturma düzeninin kız ve erkek ayrı olacak şekilde değiştirilmesini istemişti.

Akın'ın bu yazısı, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmış ve Akın'ın müdürlük görevine son verildiğini açıklamıştı.

5 GÜN SONRA GÖREVE DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, Akın 5 gün sonra görevine iade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Akın'ın görevine iadesiyle ilişkin bir gerekçe paylaşılmadı.

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