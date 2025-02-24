Kız isteme kavgası katliama dönüştü! Üç kişi öldürüldü, çok sayıda yaralı var

Mardin ’de iki aile arasında çıkan kavgada üç kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Olay, cumartesi akşamı saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



Yaralılardan Abdulbaki Öncel ile oğlu Özcan ve yeğeni Abdulkadir Öncel, kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.