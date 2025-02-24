Kız isteme kavgası katliama dönüştü! Üç kişi öldürüldü, çok sayıda yaralı var
Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında kız isteme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada üç kişi öldü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor. Başlatılan soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alınırken, olayda yaşamını yitirenler dün akşam saatlerinde toprağa verildi.
Mardin’de iki aile arasında çıkan kavgada üç kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Olay, cumartesi akşamı saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi.
Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan Abdulbaki Öncel ile oğlu Özcan ve yeğeni Abdulkadir Öncel, kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Ölenlerin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürüldü.
Otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edilen cenazeler, dün akşam saatlerinde Gökçe Mahallesi’nde toprağa verildi.
Kentteki hastanelerde tedavileri süren 7 kişiden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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