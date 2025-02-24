Kız isteme kavgası katliama dönüştü! Üç kişi öldürüldü, çok sayıda yaralı var

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında kız isteme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada üç kişi öldü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor. Başlatılan soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alınırken, olayda yaşamını yitirenler dün akşam saatlerinde toprağa verildi.

Kız isteme kavgası katliama dönüştü! Üç kişi öldürüldü, çok sayıda yaralı var

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’de iki aile arasında çıkan kavgada üç kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Olay, cumartesi akşamı saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi.

Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kız isteme kavgası katliama dönüştü! Üç kişi öldürüldü, çok sayıda yaralı var - 1 Kavga sırasında silahların çekildiği an çevredekiler tarafından görüntülendi

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Abdulbaki Öncel ile oğlu Özcan ve yeğeni Abdulkadir Öncel, kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kız isteme kavgası katliama dönüştü! Üç kişi öldürüldü, çok sayıda yaralı var - 2 Olay sırasında silah ve sopalar kullanıldı

Ölenlerin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edilen cenazeler, dün akşam saatlerinde Gökçe Mahallesi’nde toprağa verildi.

Kentteki hastanelerde tedavileri süren 7 kişiden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kız isteme kavgası katliama dönüştü! Üç kişi öldürüldü, çok sayıda yaralı var - 3 Olayda yaşamını yitirenler dün gece toprağa verildi

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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