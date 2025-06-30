Kız isteme kavgası: Polis memuru ağır yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki ailenin bir araya geldiği kız isteme görüşmesi kanlı bitti.

Olay saat 23.00 sıralarında Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer Parkı'nda meydana geldi.



İzinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K. ile akrabaları da F.K'nın kuzenine kız istemek amacıyla parktaki görüşmeye katıldı.

Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü.



Yaşanan arbede sırasında polis memuru F.K. yaralandı.



F.K, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.



Polis memuru F.K'nın durumunun ağır olduğu, mesai arkadaşlarının kan vermek için hastaneye gittiği öğrenildi.