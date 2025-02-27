Kız isteme kavgasında tutuklama

Kırsal Gökçe Mahallesi'ndeki iki ailenin fertleri arasında çıkan 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kız isteme kavgasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



İlçede, 23 Şubat'ta iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralanmış, yaralılardan 3'ü tedavi gördükleri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

