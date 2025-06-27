Kız istemeye giden damada ceza üstüne ceza

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kız isteme merasiminde sosyal medyada gündem oldu.

Kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşaleler yakıp kız evine yürüyerek gitti. Bu görüntülerin sosyal medyada ve basın organlarında yayılması üzerine vatandaşlar tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ihbar ve şikayette bulunuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayetler üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damat adayının M.E.Ö. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

M.E.Ö. hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca M.K. ve Ş.Y.'ye taşıt yolunu engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak maddelerinden 15 bin 163 TL cezai işlem uygulanıp şüphelilerin ehliyetine 60 ceza puanı işlendi.

Şüpheliler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği polis merkezi amirliğine sevk edildi.

EHLİYETİ İPTAL EDİLMİŞ

Damat adayı M.E.Ö.'nün daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.

