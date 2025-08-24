Kız istemeye giderken dehşeti yaşadılar
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kız istemeye giderken trafik kazası yapan aileden 3’ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
Çermik ilçesi kırsal Kömürcüler Mahallesi mevkisinde trafik kazası meydana geldi.
Çüngüş ilçesinden kırsal Kömürcüler Mahallesi’ne kız istemeye gidenlerin içinde olduğu A.T.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile birlikte 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
