Kız isterken evi yaktılar. İtfaiye 8 kişiyi kurtardı

Beyoğlu'nda iddiaya göre kız istemeye gelen kişiler törenin ardından sokakta havai fişek fırlattı. Fırlatılan fişeklerin bitişikteki binaya isabet etmesi sonucu binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından dumandan etkilenen, A.İ.(54), H.Ç.(27), B.İ.(65), Ş.Ç.(27), M.İ.(34), B.İ.(4), E.İ., ve R.İ., isimli 2'si çocuk 8 kişi binada mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yangında mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



"BAYGIN OLANLAR VARDI"



Yangında mahsur kalan kişilere yardım eden Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler, havai fişek fırlattılar havai fişeğin biri eve isabet etti. Ev yandı, bir topluca gençler olarak koştuk geldik. Yanar yanmaz koştuk, iki daireyi boşalttık, son katı boşaltamadık, kapıyı kırdık içeri girdik. İki bebek ve yaşlı bir abimizi aldık çıkardık. Diğerlerini de itfaiyeciler gelip çıkardı. Yedi kişi saydık biz, baygın olanlar vardı. İki tane çocuk baygındı, biri benim kucağımda biri de arkadaşın kucağında. Çok şükür kurtardık" dedi.