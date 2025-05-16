Kız kaçırma cinayetinde yeni iddia: Baba kollarından tutup, oğluna öldürtmüş
16 yaşındaki bir çocuk, ablasını kaçıran kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından babanın kollarından tutup oğluna "Vur lan vur" dediği öne sürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde iddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun (24) ile konuşmak için buluştu.
M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.
BİR KİŞİ DAHA YARALANDI
Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı.
Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı.
Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet ederek yaralanmasına yol açtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
BABANIN OLAYI AZMETTİRDİĞİ İDDİASI
Olaydan kısa süre sonra Güven Timleri tarafından yakalanan M.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İddiaya göre, olay sırasında kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun'un kollarını tutan baba H.İ.T.'nin "Vur lan vur" diyerek oğlu M.T.'ye silahla ateş açtırıp vurdurduğu öne sürüldü.
Olayı azmettirdiği iddia edilen M.T.'nin babası H.İ.T.( 48) de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan M.T. ile babası H.İ.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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