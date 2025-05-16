Kız kaçırma cinayetinde yeni iddia: Baba kollarından tutup, oğluna öldürtmüş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde iddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan Torun (24) ile konuşmak için buluştu.

M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.

BİR KİŞİ DAHA YARALANDI

Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı.

Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı.

Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet ederek yaralanmasına yol açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

