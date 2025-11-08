Kız kaçırma kavgası: Baba-oğul yaralı

Erzurum'da iki aile arasındaki "kız kaçırma" husumeti kanlı bitti.

Olay, akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli olan Hakan S. (46) ve oğlu İhsan S. (19) ile İmdat S. (44) ve oğlu Furkan S. (21) bir çay ocağının önünde karşılaştı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki taraf birbirlerine tabanca ve bıçak çekti. Kavgada Hakan S. ile oğlu İhsan S., vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavgada kullanılan tabancadan çıkan bir mermi ise yaklaşık 100 metre uzaktaki bir evin balkon camına isabet etti.

Yaralı baba ve oğlu ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan İmdat S. ve oğlu Furkan S. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.