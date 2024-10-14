Kız kaçırma planı yapıp taksiciyi gasp ettiler

Ankara'dan ticari taksiye binen S.P. (19) ve yabancı uyruklu A.E.A. (19), Elmadağ ilçesine geldiklerinde sürücüden Ağrı'ya gitmesini istedi.



Şüpheliler, bu yolculuğu bir kız kaçırma planı için yapmak istediklerini belirtti. Ancak şoför bu talebi reddedince, iki genç bıçak göstererek şoförü tehdit etti. İki genç daha sonra taksiyi ve şoförün cep telefonunu gasp ederek kayıplara karıştı.



Taksi şoförü F.T., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen polis, taksinin Kırıkkale'nin Delice ilçesi yakınlarında olduğunu belirledi.

18 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ



Kısa sürede harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksiyi Delice ilçesindeki uygulama noktasında durdurarak şüphelileri gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P. ve A.E.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 19 yaşındaki S.P.'nin daha önce "kasten yaralama, yağma ve hırsızlık" gibi 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.



Gasp edilen ticari taksi ve cep telefonu ise sahibine teslim edildi.