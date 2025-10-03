Kız kardeşini dövdü, üzerine kaynar su döktü ve videoya çekti.

Manisa'da sosyal medyada "İ.A" ismiyle paylaşılan görüntülerde, iddiaya göre ağabeyi olduğu öne sürülen bir kişi, genç bir kıza "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu üzerine boşaltıyor. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.



Paylaşımı yaptığı öne sürülen "İ.A" adlı kullanıcının profili, sosyal medya kullanıcıları tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Aynı hesabın, kendisi hakkında yazılan yorumlara da alaycı ifadelerle karşılık verdiği görüldü.



Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı yer ve zamana ilişkin detayları tespit etmek ve şüpheli şahsa ulaşmak için inceleme başlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldiği tespit edilen olayda şüpheli İ.A. (19) gözaltına alındı.

İ.A'nın işkence yaptığı kız kardeşi S.A'nın (16), camide 2 kişiyle ilişkiye girdiği iddiasıyla işkence yaptğı belirtildi.

TİŞÖRTÜNÜ YAKIP, BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ

İ.A.’nın gözaltına alınmadan önce tişörtünü yakıp, ardından bıçakla kendine zarar verdiği öğrenildi. Kolundan yaralanan İ.A, Manisa Şehir Hastanesine götürüldü. İ.A, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Olayın ardından açıklama yapan Manisa Valiliği, “Manisa Emniyet Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine; 29.09.2025 günü saat 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi Lalapaşa Camii’ne kimliği belirsiz şahısların kapı kilidini kırarak girdiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunduğu bilgisi alınmış, konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmalar neticesinde; olayı gerçekleştiren şahısların T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) olduğu tespit edilerek 3 şüpheli şahıs yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca S.A. (16) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, T.G. (21), M.E.A. (18) isimli 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.



Olayla ilgili soruşturma devam sürdürülüyor.