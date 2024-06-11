Kız kardeşini döven babasını öldürdü

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde iddiaya göre eve alkollü gelen M.Ç. (61) ile kızı E.Ç. arasında tartışma çıktı.

Babasının kız kardeşini dövdüğünü ve boğmaya çalıştığını gören erkek kardeş T.Ç. (31) ise evdeki tüfekle babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

T.Ç. gözaltına alınırken, cenaze otopsi için Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.