Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı

Bayburt'ta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.



Merkeze bağlı Dövmekaya köyünde yaşayan M.R.K. (59) ile kız kardeşi Radiye Köse (56) ve eniştesi Muhlis Köse (63) arasında tartışma çıktı.



Tabancayla ateş ederek kız kardeşi ve eniştesini yaralayan M.R.K, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Vatandaşlar tarafından hastaneye götürürken yolda sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılardan Radiye Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Muhlis Köse'nin tedavisi devam ediyor.

