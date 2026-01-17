Kız kardeşini öldürüp annesini yaraladı, intihar etti

Konya'da aile içi tartışma kanlı bitti.

Olay akşam saatlerinde Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitede ikamet eden Nadir Türkmen ile annesi İsmehan Türkmen ve kız kardeşi Nida Türkmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nadir Türkmen, kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin incelemesinde Nadir ve Nida Türkmen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan anne İsmehan Türkmen ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.