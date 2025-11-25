Kız kardeşinin kafasına silah dayadı, gözaltına alındı

Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde 20 yaşındaki M.Ö. bir arkadaşıyla buradaki bir kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi. Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö, silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi. Başına silah dayanan genç kız kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anlar da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Olayın ardından bir süre daha kafede oturan gençler daha sonra kafeden ayrılırken, ortaya çıkan görüntülerin ardından çok sayıda kişi duruma tepki gösterdi. Harekete geçen emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Ö. kısa sürede yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.



M.Ö. ve kız kardeşinin savcılık ifadesinde şakalaştıklarını söyledikleri öğrenildi.