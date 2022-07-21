Kız kardeşinin sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da Dilarom Akmatova(22), ağabeyi Romishi Akmatova'yı(28) arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in(25) sürekli kendisini dövdüğünü söyledi.

Bunun üzerine Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

TESLİM OLDU



Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan Akmatova’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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