Kız kardeşler evde öldürülmüştü. Sır perdesi aralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'ta, Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Abira'nın (41) 5 Ocak'ta evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İki kız kardeşin katili, tanıdık çıktı. Katil zanlısı, hem birlikte yaşadığı kadını, hem de onun kız kardeşini öldürdü, cinayetten sonra Irak'a kaçtı.

44 yaşındaki Süheyla Özdaş, Nusaybin ilçesinde yaşıyordu. 41 yaşındaki kardeşi Sümeyye Abira, ablasının yanında misafir olarak kalıyordu. İki kardeş evde, silahla vurularak öldürüldü.

8 Mart Mahallesi Muhtarı Orhan Yıldız, gazetecilere, mahallede yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Yıldız, “Süheyla Özdaş yıllar önce eşini kaybettikten sonra mahallemize yerleşmişti, çocuğu yoktu. Kendi halinde, kimseye zararı olmayan bir kişiydi. Mahalleli kendisinden memnundu.” dedi.

Cinayeti çözmek için özel ekip kuruldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Kardeşlerin olay gecesi saat 20.00'de akrabalarıyla görüştüğü, cinayetin bu saatten sonra gerçekleştiği belirlendi.

Katil zanlısının kardeşlerden Sümeyye Abira'nın birlikte yaşadığı kişi olduğu anlaşıldı.

TIR şoförü olan 59 yaşındaki zanlının, cinayetten sonra Irak'a kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Öldürülen iki kız kardeşin cenazeleri Suriye'ye gönderildi.